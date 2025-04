Autofahrer aufgepasst: Diese Woche finden europaweit Geschwindigkeitskontrollen der Polizei statt. Besonders intensiv haben die Beamten am Mittwoch gemessen. Wie viele Verstöße es gab.

Blitzermarathon in Dessau-Rosslau

Blitzermarathon am Mittwoch: Polizeibeamter winkt Autofahrer in der Roßlauer Waldstraße aus dem Verkehr.

Roßlau/MZ. - Der Polizist schaut durch die Linse seines Lasermessgerätes. Er und sein Kollege stehen etwa 150 Meter von der Stelle entfernt, an der die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge gemessen werden soll. Mit dem Fadenkreuz visiert er reflektierende Oberflächen an – bei einem Auto das Nummernschild, bei einem Motorrad die Scheinwerfer. Eine Sekunde genügt, um etwaige Verstöße festzustellen. Als sich ein Mercedes der Messstelle in der Roßlauer Waldstraße nähert, zielt der Beamte auf den Wagen und drückt den Abzug des Messwerkzeuges. Ein Ton erklingt. Für die beiden Polizisten das Signal: Der Autofahrer ist zu schnell unterwegs. Zwei lange Schritte zum Straßenrand, dann wird der Anhaltestab gestreckt.