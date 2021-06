Polizei nennt Details - Drei Verletzte, darunter ein Kind, und 25.000 Euro Schaden

Dessau - Zu dem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Roßlauer Allee, Höhe Humperdinckstraße, hat die Polizei am Freitag Details zum Hergang mitgeteilt.

Ein 53-jähriger Fiat-Fahrer wollte demnach aus der Humperdinckstraße in die Roßlauer Allee einbiegen, um in Richtung Albrechtstraße weiterzufahren. Eine 36-jährige BMW-Mini-Fahrerin war im selbem Moment auf der Roßlauer Allee bereits in selber Richtung unterwegs, soll dabei allerdings nach rechts geblinkt haben.

Der Fiat ging deshalb offenbar davon aus, er könne noch vor dem Fahrzeug auf die Straße einbiegen. Es kam jedoch zur Kollision im Einmündungsbereich. Der Fiat-Fahrer, die Fahrerin des Minis und ihre siebenjährige Beifahrerin mussten für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Unweit von der Unfallstelle entfernt, auf der Bahnhofsbrücke, hatte es am Donnersvormittag schon einen schwereren Unfall gegeben. Dort wurden zwei Personen verletzt. (mz)