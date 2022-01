Polizei in Dessau sucht vermissten 14-Jährigen - Jugendlicher wird im Stadtgebiet vermutet

Dessau/MZ - Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht nach einem 14-jährigen Jugendlichen. Dieser ist seit Dienstag, 4. Januar, 20.45 Uhr verschwunden. „Der Vermisste hält sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau auf“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Jugendliche ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze blonde Haare und ist von schlanker Statur. Er hat dunkle Kleidung an und soll schwarze Schuhe mit einem auffälligen weißen Schriftzug tragen.

Der vermisste Jugendliche. Foto: Polizei

Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zur Feststellung des Vermissten geführt. Am Mittwoch gegen 19.50 Uhr wurde deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Jugendlichen gestartet.

Hinweise zum Vermisstenfall können an das Polizeirevier Dessau-Roßlau, Tel. 0340/25030 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Ferner ist die Polizei per E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de erreichbar.