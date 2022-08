Polizei in Dessau-Roßlau warnt vor angeblichen Polizisten - Die haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen

Falsche Beamte suggerieren am Telefon, dass es angeblich eine Einbruchsserie in der Nachbarschaft gibt und die Adressen der Angerufenen auf einer Liste stehen. Doch fünf Dessau-Roßlauer haben richtig reagiert und am Freitag Anzeige bei der Polizei erstattet. Was die in solchen Fällen rät.

Dessau/Roßlau/MZ/HTH - Angebliche Polizeibeamte haben in den vergangenen Tagen in Dessau-Roßlau am Telefon versucht Menschen in Dessau-Roßlau und der Region in Angst zu versetzen und so an Schmuck und Bargeld heranzukommen. Fünf Anzeigen wurden am Freitag beim Polizeirevier erstattet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nun laufen Ermittlungen wegen versuchten Betrugs gegen die falschen Polizisten.

Angebliche Polizisten haben gezielt nach Schmuck und Bargeld gefragt

Die angeblichen Beamten hatten am Telefon mitgeteilt, dass es mehrere Raubüberfälle im unmittelbaren Wohnbereich der Angerufenen gab. Es wäre auch zu zwei Festnahmen von Tatverdächtigen ausländischer Herkunft gekommen. Die Festgenommenen, so wurde suggeriert, hätten eine Liste bei sich gehabt, auf denen sich mehrere Adressen, darunter auch die der Angerufenen befanden.

Wie das Polizeirevier mitteilt, hätten die angeblichen Polizisten gezielt nachgefragt, ob die Menschen Schmuck und Bargeld im Haus hätten. Die aber fielen nicht auf die angeblichen Polizisten herein, sondern beendeten daraufhin jeweils das Gespräch und alarmierten die Polizei.

Polizei rät: Nicht unter Druck setzen lassen und keine vertraulichen Informationen preisgeben

Die Polizei rät, dass sich niemand am Telefon unter Druck setzen lassen soll. Niemals sollten vertrauliche Informationen preisgegeben werden. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei wählen. Das Polizeirevier Dessau ist unter Telefon 0340/2530 zu erreichen.