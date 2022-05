Polizei: Himmelfahrt in Dessau-Roßlau ohne großes Vorkommnis

Dessau-Roßlau/MZ - Die Dessau-Roßlauer haben am Donnerstag ausgelassen Männertag gefeiert. Größere polizeiliche Einsätze aber blieben bis in die Abendstunden aus, bestätigte das Polizeirevier in der Wolfgangstraße auf MZ-Nachfrage. Lediglich in einem Fall musste die Polizei eingreifen. Am Himmelfahrtstag gegen 15 Uhr wurde ein Dessauer E-Scooter-Fahrer in der Nähe des Kaufland Mitte einer Kontrolle unterzogen.

Während des Gesprächs mit ihm schöpften die Beamten den Verdacht, dass der Kontrollierte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Schnelltest bestätigte diese Vermutung. Der Dessauer musste sich daraufhin der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn läuft inzwischen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ruhig war es nicht nur in der Doppelstadt und in den angrenzenden Ortschaften , sondern auch auf der Autobahn 9 im Zuständigkeitsbereich der Dessauer Autobahnpolizei zwischen Brehna und dem Fleming. Der Verkehr rollte flüssig, die Autobahn wurde gut genutzt, es gab am Feiertag keinen einzigen Unfall.