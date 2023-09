Jugendlicher soll mit Messer gedroht haben Polizei gibt neue Details zu Bedrohungen an Grundschule in Roßlau bekannt

Die Polizei hat am Freitagmorgen Präsenz am Schultor in der Roßlauer Waldstraße gezeigt. Die Eltern sind froh, dass ihre Sorgen ernstgenommen werden, fordern aber auch eine Lösung.