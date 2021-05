Polizei fasst 17-jährigen Taxiräuber in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlaus Polizei hat einen Taxiraub in Roßlau aufgeklärt und einen 17-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

Der Jugendliche wurde bereits am 13. Dezember in seiner Wohnung in Dessau-Roßlau vorläufig festgenommen. Einen Tag später wurde Haftbefehl erlassen. Der 17-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Jugendliche ist drogenabhängig: Mögliches Tatmotiv ist Beschaffungskriminalität.

17-Jähriger attackierte Taxifahrer mit Elektroschocker

Der Raubüberfall hatte am 20. November in der Roßlauer Clara-Zetkin-Straße stattgefunden. Der 66-jährige Taxifahrer hatte sich dort gegen 20.30 Uhr aufgehalten, als ihn zwei junge Männer ansprachen und attackierten. Sie erbeuteten 250 Euro.

Der 17-Jährige räumte in seiner Vernehmung ein, auf den Taxifahrer mehrfach mit Fäusten eingeschlagen und auch einen Elektroschocker eingesetzt zu haben.

Der 66-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen am Kopf.

Polizei in Dessau-Roßlau sucht noch nach Mittäter

Noch nicht gefasst ist der Mittäter das 17-Jährigen. Die Polizei hatte gehofft, diesen im Rahmen der Ermittlungen ausfindig machen zu können. Es ist ein Grund, weshalb man mit der Erfolgsmeldung acht Tage wartete. Doch es braucht noch etwas Geduld, um den zweiten Täter überführen zu können. (mz)