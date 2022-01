Polizei ermittelt nach Oury-Jalloh-Demo in Dessau - Graffiti gesprüht, Mann geschlagen

Dessau/MZ - Die Demonstration anlässlich des 17. Todestages von Oury Jalloh ist größtenteils friedlich geblieben. In mindestens drei Fällen ermittelt jedoch die Polizei in Dessau-Roßlau wegen Straftaten, die mit der Kundgebung zusammenhängen könnten. Das teilte die Polizeiinspektion Dessau der MZ am Wochenende mit.

Graffito ist 3 Meter mal 40 Zentimeter groß

Zum einen sei an der Wand eines Hauses in der Wolfgangstraße, in der auch das Polizeirevier seinen Sitz hat, ein drei Meter mal 40 Zentimeter großes Graffito mit Bezug zur Demo angesprüht worden. Zu lesen war „Oury Jalloh - Rest in Power“. Zu deutsch sinngemäß: „Ruhe in Frieden.“ Wörtlich: „Ruhe in Kraft“. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Weiterhin prüft die Polizei einen Zusammenhang zur Demo und einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag im Rathauscenter ereignet hatte. Um 17.20 Uhr meldete ein 19-jähriger Dessau-Roßlauer, dass er an einem Außeneingang des Centers von einem unbekannten Täter angegriffen wurde. Der Täter sei etwa 15 Jahre alt gewesen, trug eine olivfarbene Hose und eine schwarze Jacke mit roter Kapuze.

Prügeleien am Rathauscenter und im Auto

Dieser habe auf den Geschädigten „unvermittelt und einmalig körperlich eingewirkt“, so die Polizei. Das Opfer erlitt Schmerzen im Kopfbereich. Ob ein Zusammenhang zur Demonstration, die zu diesem Zeitpunkt in der Nähe stattfand, besteht, wird geprüft.

Unmittelbar während der Demonstration hatte es einen weiteren Vorfall gegeben, der auch auf dem Video eines Augenzeugen dokumentiert ist. Darauf ist zu sehen, wie mindestens zwei Personen, wovon eine im Auto sitzt, aneinandergeraten und sich prügeln. Ein Polizist geht schließlich dazwischen. Auch in diesem Fall wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.