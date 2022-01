Polizei bereitet sich auf Corona-Demo in Dessau vor - Bereitschaftspolizei im Einsatz

Dessau/MZ/oml - Die Polizeiinspektion Dessau bereitet sich auf mehrere Corona-Demonstrationen in ihrem Einsatzgebiet vor, darunter in der Stadt Dessau-Roßlau und den Landkreisen Wittenberg sowie Anhalt-Bitterfeld.

In Dessau kommt zur Demonstration von Corona-Skeptikern eine Gegenkundgebung hinzu. Auch auf diese sei man eingestellt, sagte ein Polizeisprecher. „Dabei kommen auch Kräfte der Landesbereitschaftspolizei zum Einsatz. Sollten sich Gegendemonstrationen abzeichnen, so wird auf diese lageangepasst reagiert werden. Für Dessau-Roßlau wurde eine derartige Versammlungsanmeldung bereits polizeibekannt“, so der Sprecher.

In Dessau werde es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in den Bereichen Innerstädtische Nord und Mitte kommen.

Gegner der Corona-Maßnahmen sowie Leugner des Virus treffen sich seit Wochen montags in vielen deutschen Städten um gemeinsam zu demonstrieren. In Dessau beginnen die Demonstranten am Schloßplatz. Die Gegenkundgebung startet an der Friedensglocke um 18 Uhr.