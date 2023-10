Die Synagoge hat seit dem Anschlag vom 9. Oktober 2019 in Halle Polizeischutz. Für die Eröffnung des neuen Gebäudes am 22. Oktober 2023 wird noch mehr Sicherheitspersonal aufgefahren, auch weil Bundeskanzler Olaf Scholz dabei ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Die Sicherheitsbehörden bereiten sich auf den größten Einsatz des Jahres vor. Sie schützt die Eröffnung des Neubaus der Weill-Synagoge in Dessau, bei der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dabei sein wird. Die Polizei wird während der Eröffnung der Synagoge am 22. Oktober 2023 den Bereich an der Askanischen Straße und an anderen Orten der Stadt sichern. Auslöser sind unter anderem die jüngsten Angriffe der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel und der Besuch des Bundeskanzlers.