Dessau-Rosslau/MZ/AGE. - Die Linke in Dessau-Roßlau ist stabil. „Es gab bislang keinen einzigen Austritt aus unserer Partei“, so konstatierte Stadtverbandsvorsitzender Frank Hoffmann am Dienstag in einer ersten Reaktion auf die Vereinsgründung der bundesweit bekannten Linken Sahra Wagenknecht.