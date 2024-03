Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rosslau/MZ. - Im Hermann-Wäschke-Weg in Roßlau plant der Grundstückseigentümer den Bau eines Wohnmobilstellplatzes. Dafür muss die Stadt Dessau-Roßlau einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Die entsprechende Beschlussvorlage durchläuft aktuell die politischen Gremien. Der Ausschuss für Bürgeranliegen, öffentliche Sicherheit und Umwelt gab als erster in seiner Sitzung am 19. März seine Zustimmung. Der Stadtrat entscheidet final am 17. April.