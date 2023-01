Polit-Frühschoppen in Roßlau - Wenig übliche Klagen und doch viele altbekannte Probleme

Rosslau/MZ - Hin und wieder nützt es nichts, Robert Reck zu heißen und Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau zu sein. Etwa dann, wenn man ins Roßlauer Rathaus will. Dort hatte man während der Corona-Zeiten an einer Tür die Klinke demontiert, und die Automatiktür lässt sich seither nur von innen öffnen. „Vielleicht haben wir uns in den letzten Jahren etwas zu sehr verbarrikadiert“, überlegte Reck am Freitag im Roßlauer Eiscafé Palermo.