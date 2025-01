Keine SD-Programme mehr Plötzlich war das Bild weg: HD-Umstellung bei Fernseher sorgt für Andrang in den Fachgeschäften

Seit Anfang des Jahres werden viele Sender nur noch in HD ausgestrahlt. Was ein Problem für ältere Fernseher ist. Die Umstellung führte hunderte Dessau-Roßlau in die Fachmärkte der Doppelstadt.