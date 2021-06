Planungen für Bahnhof in Dessau-Süd beginnen 1921 - Waggonbau eröffnet 1971 Speisesaal

Die Konsum-Großbäckerei schaffte einen täglichen großen Output an Backwaren. Einblick in die Produktion in den 1980er Jahren.

Dessau-Rosslau - Die MZ hat wieder in den Archiven gestöbert. Was vor 100, 75, 50 und 25 Jahren an Mulde und Elbe geschah:

Vor 100 Jahren

Dessau wuchs und wuchs, vor allem im Süden der Stadt. Daher war es nur folgerichtig, dass es auch ordentliche Verkehrsanbindungen für den prosperierenden Süden Dessaus geben musste. Was damals schon länger die Runde machte, stand am 16. Juni 1921 im „Anhalter Anzeiger“ schwarz auf weiß. Ein neuer Bahnhof war in Planung.

„Die Bevölkerung des südlichen Stadtteils würde es mit Freuden begrüßen, wenn sie der durch Verwirklichung dieses Planes für sie bedingten Erleichterungen alsbald teilhaftig werden würde“, schreibt das Blatt. Vor allem für die Arbeiter, die schon damals zum Beispiel nach Wolfen pendelten, bedeutete der Südbahnhof eine extreme Erleichterung und Zeitersparnis. Mit der Straßenbahn war es ein langer und beschwerlicher Weg zum Hauptbahnhof, von wo aus die Züge nach Bitterfeld und Wolfen fuhren.

Der Bahnhof in Dessau-Süd wurde im August 1925 eingeweiht. (Foto: Stadtarchiv)

In jenen Tagen vor 100 Jahren erschütterte auch ein mögliches Verbrechen die Bevölkerung zu beiden Seiten der Elbe. Ein Arbeiter aus Ziebigk zog am Dessauer Elbufer den Leichnam eines neugeborenen Kindes, verpackt in einem Karton, aus dem Wasser, wie der „Anhalter Anzeiger“ am 18. Juni 1921 berichtete. Tage zuvor wurde dieser Karton von Zeugen an der Elbe bei Roßlau gesichtet. Die Fahndung nach der Mutter lief auf Hochtouren.

Vor 70 Jahren

„Mit Volldampf in ein besseres Leben“, titelte die „Freiheit“ am 9. Juni 1951 in ihrer Dessauer Ausgabe. Erstmals wurde in der DDR 1951 der „Tag der Eisenbahner“ begangen. Der Dessauer Stolz war das Bahnwerk im Süden, das 1945 stark beschädigt wurde. „Durch den unermüdlichen Einsatz- und Aufbauwillen einiger Kollegen gelang es, eine Lokomotive nach der anderen wieder in Ordnung zu bringen. Im Sommer 1945 konnte bereits die erste Fahrt nach Köthen starten“, schreibt das Blatt. Die Erfüllung des Fünfjahresplans war da für die 320 Mann starke Belegschaft Anfang der 1950er Jahre Formsache.

Auch das Mitdenken der Belegschaft ermöglichte den Betrieben damals, effizienter zu sein. So wurden im Sommer vor 70 Jahren im Werk Polysius 450 Kilogramm Kupfer eingespart, wie die „Freiheit“ am 21. Juni 1951 lobend berichtete. 15 Tonnen Kupferbarren aus der Sowjetunion wurden geliefert. Ein Barren wog 750 Kilogramm, war aber für die Verarbeitung vor Ort nicht geeignet. Um ein unnötiges Umschmelzen in einem anderen Werk, was unter anderem den Verlust von 450 Kilogramm Kupfer bedeutet hätte, zu vermeiden, legte die Belegschaft nach längerem Überlegen selbst Hand an und teilte die Blöcke auf der Hobelbank und schnitt anschließend unter der Presse die benötigten 10-Kilogramm-Würfel zurecht.

Vor 50 Jahren

Der ganze Stolz sozialistischer Schaffenskraft und Produktivität war im Dessauer Sommer 1971 die Konsum-Großbäckerei, mit der Inbetriebnahme des Teilabschnitts Brot- und Brötchenproduktion, mit einer teilautomatisierten Anlage. „Für die Bäcker ist die körperlich schwere Arbeit zu Ende“, stellt der Bericht fest. Viele Handgriffe unterstützen oder erledigen sogar komplett Maschinen. „In einer Stunde werden 600 Brote mit einem Gewicht von je 1,5 kg gebacken. Bei Brötchen dauert der Prozeß eine halbe Stunde. 15.000 Stück werden in dieser Zeit produziert“, berichtet das Blatt. 13.000 Brote und 180.000 Brötchen sollten nach Inbetriebnahme die Konsum-Großbäckerei täglich verlassen.

Der Speise- und Kultursaal des Waggonbaus wurde 1971 eingeweiht (Foto: Stadtarchiv)

Wer viel leistet, muss auch feiern können. Diesem Anspruch wollte der Arbeiter- und Bauernstaat vor 50 Jahren in Dessau gegenüber den Werktätigen und der Jugend gerecht werden. So wurde im Juni 1971 der Kultur- und Speisesaal des Waggonbaus der Öffentlichkeit übergeben. Rund 700 Personen sollten laut „Freiheit“ für verschiedene kulturelle Veranstaltungen dort Platz finden. In dem dazugehörigen Küchentrakt konnten rund 2.000 Essensportionen täglich zubereitet werden.

Vor 25 Jahren

Heute ist er aus dem Sportkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. 1996 feierte er Premiere - der Dessauer Citylauf. Zur Erstauflage vor 25 Jahren war das Lauf-Event mit prominenten Gästen besetzt. Der Hallenser Olympia-Sieger und Lauflegende Waldemar Cierpinski kündigte sich ebenso an, wie der Radweltmeister Uwe Raab und der gebürtige Dessauer Werner Schildhauer, der 1983 in Helsinki Vizeweltmeister über 5.000 und 10.000 Meter wurde. Doch beim Hauptlauf über zehn Kilometer durch die Innenstadt am 23. Juni 1996 nahmen sich Cierpinski und Schildhauer wegen muskulärer Probleme schon vorher aus dem Rennen, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ am 24. Juni 1996 berichtete. Radweltmeister Raab kam als 53. von insgesamt 250 Läufern ins Ziel. Den Sieg bei der Premiere holte sich der Berliner Thomas Lüdtke. Als Preis nahm der Sieger einen Farbfernseher mit nach Hause.

Heute ist es eines der letzten Zeugnisse des Wirkens und Lebens von Samuel Heinrich Schwabe in Dessau - das Schwabehaus in der Johannisstraße. Vor 25 Jahren sah es um das denkmalgeschützte und mittlerweile sanierte Gebäude, von dessen Dachfenster aus Schwabe die Sonnenflecken entdeckte und dokumentierte, nicht gut aus. Ein Abriss wurde heftig diskutiert. Eine Bauherrengemeinschaft wollte laut MZ-Bericht vom 29. Juni 1996 den historischen Straßenzug der Johannisstraße durch Neubauten mit historischen Fassaden ersetzen.