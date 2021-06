Planenschlitzer sind erneut auf den A-9-Parkplätzen rund um Dessau aktiv

Dessau - In der Nacht zum Samstag wurden auf den Rastplätzen Kliekener Aue und Rosselquelle in Fahrtrichtung Berlin zwei Sattelzüge angegriffen. Das hat die Autobahnpolizei am Montag mitgeteilt. Auf dem Rastplatz Kliekener Aue wurde das Schloss der Ladebordwand eines Lkw gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zur Ladung verschafft. Die unbekannten Täter durchsuchten die Ladung. Entwendet wurde nichts.

Auf dem Rastplatz Rosselquelle wurde die Plane eines Aufliegers geschlitzt, um sich so Sicht auf die Ladung zu verschaffen. Auch hier wurden Teile der Ladung durchsucht. Entwendet wurde nichts. (mz)