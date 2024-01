In der Nacht zum Mittwoch haben Planenschlitzer auf dem A-9-Parkplatz in Köselitz zugeschlagen und hohen Sachschaden hinterlassen.

Köselitz/Dessau/MZ. - In der Nacht zum Mittwoch haben Planenschlitzer auf dem A-9-Parkplatz in Köselitz zugeschlagen und hohen Sachschaden hinterlassen. Das hat der Zentrale Autobahn- und Verkehrsdienst in Dessau mitgeteilt.

Nach Angaben der Ermittler wurde ein Sattelauflieger angegriffen, in dem im Führerhaus ein 31-jähriger schlief. Zuerst schnitten unbekannte Täter zwei Löcher in die Plane, um anschließend durch die Hecktür 28 Kartons mit Markensonnenbrillen zu entwenden. Es entstand ein Schaden von über 200.000 Euro.