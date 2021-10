Planenschlitzer auf A9 bei Dessau auf Suche nach Ware - Täter erbeuten nur Schuheinlagen

Dessau/Köckern/MZ - In der Nacht zum Sonnabend waren auf der A9 bei Dessau wieder Planenschlitzer auf der Suche nach wertvollen Ladungen. An der Raststätte Köckern in Richtung Berlin wurden dabei zwei Sattelzüge angegriffen.

Bei einem Auflieger wurde die Plane aufgeschlitzt und ein Karton mit Schuheinlagen entwendet. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 300 Euro. Bei einem weiteren Auflieger wurde ebenfalls die Plane aufgeschlitzt und eine Flasche Wein der Ladung entwendet. Hier beträgt der insgesamt entstandene Schaden etwa 150 Euro.