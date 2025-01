Pläne für Pflegeheim an ehemaliger Rodebilleschule sind gescheitert - Erbe des Investors kritisiert Stadt

Blick von oben auf das ehemalige Schulgelände an der Ecke Triftweg/Altener Straße. Seit Jahresbeginn ist es eingeebnet.

Dessau/MZ. - Das Grundstück der ehemaligen Rodebilleschule am Triftweg ist beräumt. Das wuchernde Grün entfernt. Fast scheint es so, als würde nach Jahren des Stillstands jetzt hier was passieren.