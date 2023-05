Ein formeller Fehler verhindert eine Investition von knapp 300.000 Euro in die Lichtanlage der Anhalt-Arena in Dessau. Die ist aber für einen Aufstieg der DRHV-Mannschaft notwenig.

Dessau/MZ - Der nur noch für eine Formsache gehaltene Vorschlag der Verwaltung, für knapp 300.000 Euro neue Lampen in der Anhalt-Arena einbauen zu lassen, ist am Dienstag überraschend geplatzt. Eigentlich sollte der Finanzausschuss in einer Sondersitzung die Investition beschließen. Die neuen Lampen sind Bedingung für den Aufstieg der Handballer vom DRHV in die erste Bundesliga. Ohne die stärkeren Leuchten sind Spiele in der Liga, die der Verein erreichen kann, nicht erlaubt. Daher war mit einem deutlichen Votum für den Plan gerechnet worden.