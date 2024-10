Im Dessauer Naturkundemuseum wird in der Beschreibung eines historischen Exponats von einem „Negerstamm“ gesprochen. Das hat für Diskussionen gesorgt. Doch die Vitrine ist selbst Teil einer Ausstellung, die Benutzung des Wortes nicht so eindeutig falsch, wie manche Besucher meinen.

Plakette an Storchen-Bild: Aufregung um rassistisches Wort in Ausstellung im Dessauer Naturkundemuseum

Stadt will reagieren

Dessau/MZ. - Jahrzehntelang wurde sie im Lager des Dessauer Museums für Naturkunde aufbewahrt und nicht gezeigt, seit etwa fünf Jahren steht sie wieder im Foyer des eindrucksvollen Gebäudes an der Askanischen Straße: eine Holzvitrine, in der auf den ersten Blick ein ausgestopfter Storch und ein historischer Pfeil auffallen. Doch nicht die Exponate, sondern die Beschreibung der Ausstellungsstücke hat nun in sozialen Medien im Internet zu einer Diskussion geführt.