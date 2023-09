Die Stadt legt erstmals Varianten für den Brückenneubau in Roßlau vor. Warum die Vorlage aber zurückgezogen wurde und was das für das Projekt bedeutet.

Mit Video: Pläne für Neubau der Zerbster Brücke in Roßlau werden konkreter

Rosslau/MZ - In einem Tempo von nur 10 km/h quält sich der Verkehr über die Zerbster Brücke. Das Brückenbauwerk über die Bahngleise in Roßlau auf der B 184 ist so marode, dass die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau nach der jüngsten Brückenprüfung das schärfere Tempolimit verordnet hat.