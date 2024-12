Prozess am Landgericht Plädoyers im Prozess um Messerattacke in Dessau: Staatsanwalt fordert für Brüderpaar 3,5 Jahre Haft

Am Landgericht Dessau ist die letzte Phase des Prozesses um eine Messerstecherei in einem syrischen Geschäft in der Askanischen Straße in Dessau eingeleitet worden. Was die Forderungen sind.