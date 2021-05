Pkw durchbricht Leitplanke Pkw durchbricht Leitplanke: A9 muss zeitweilig gesperrt werden - Fahrer schwer verletzt

Dessau-Rosslau - Auf der A9 zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost in Fahrtrichtung Berlin hat sich am Sonnabend ein Unfall ereignet: Wie die Polizei auf MZ-Nachfrage mitteilt, kam ein 41-jähriger BMW-Fahrer aus bislang noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach mit seinem Wagen die Leitplanke und kam in der Böschung zum Stehen. Der Mann wurde von Einsatzkräften befreit und mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik ...