Pittiplatsch wartet auf seine Spielkameraden. Im Moment steht der Kobold im Schaufenster der Neustadtagentur. Im Foto mit Piiti sind Tina John (Neustadtagentur) und Matthias Brief vom Förderverein für Stadtkultur.

Dessau/MZ. - Der Dessauer Adventsmarkt hat seine Reize. Die neue Eisbahn ist ein Anziehungspunkt für viele Kinder und Jugendliche geworden. Der Weihnachtsbaum macht - mindestens von weitem - viel her. Fragt man aber ältere Dessauer, was dem Weihnachtsmarkt noch fehlen würde, so käme bei vielen spontan folgende Antwort: Dessau hatte mal eine Weihnachtspyramide mit Märchenfiguren. Schade, dass es die nicht mehr gibt.