Pilotprojekt gestartet - Schüler dürfen seit Montag kostenlos Bus und Straßebahn fahren

Dessau/MZ/syk - Am ersten Schultag nach den Herbstferien hat in Dessau-Roßlau die Pilotphase des kostenlosen ÖPNV-Angebotes für Schüler begonnen. Der Start am Montag sei ohne Unregelmäßigkeiten nach Plan verlaufen - „im Rahmen der normalen Resonanz mit rund 60 Prozent der Fahrzeugauslastung im morgendlichen Fahrplanverkehr“, zog DVV-Sprecher Christian Mattke am Nachmittag ein erstes Fazit.

Zum Einsatz kamen dabei insgesamt 14 Fahrzeuge, davon vier zusätzliche auf den Linien 11 und 12 (Dessau-Süd / Bauhausmuseum / Hauptbahnhof / Kühnau / Ziebigk) sowie 16 (Roßlau / Kochstedt / Mosigkau / Alten). Eine detaillierte Auswertung des Nutzungsverhaltens der Schüler erfolgt langfristig.