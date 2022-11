Anerkennung vom Landesschulamt Pflegeschule am Klinikum Dessau nun staatlich anerkannt - Zahl der Plätze wird verdoppelt

Der nächste Kurs an der Pflegeschule in Dessau beginnt am 1. März 2023. Er richtet sich an bereits im Gesundheitssystem Tätige, die mit Bildungsgutschein in vier Jahren berufsbegleitend den Abschluss zur Pflegefachkraft machen wollen.