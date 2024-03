Für zwei investive Naturschutzmaßnahmen stehen dem Förder- und Landschaftspflegeverein Biosphärenreservat Mittelelbe zusätzliche Landesfördergelder in Höhe von 72.000 Euro zur Verfügung. Was damit geplant ist.

Pflege für Solitäreichen und Kopfweiden in Dessau - Land gibt 72.000 Euro für den Naturschutz

Dessau/MZ. - Für die Umsetzung von investiven Naturschutzmaßnahmen stehen dem Förder- und Landschaftspflegeverein Biosphärenreservat Mittelelbe (FÖLV) zusätzliche Landesfördergelder in Höhe von 72.000 Euro zur Verfügung. Die Arbeit an den eigens konzipierten Maßnahmen beginnen, abhängig von Wetter und Hochwassersituation, in den nächsten Wochen.

Die Pflege von Solitäreichen in der Muldaue im Bereich des Tiergartens wird vom Umweltministerium mit 53.000 Euro gefördert. Die Eichen sind wichtiger Lebensraum für eine artenreiche Tierwelt, darunter etliche geschützte Arten. Bei den Pflegemaßnahmen soll Tot- und Bruchholz entfernt werden. Neben der naturschutzfachlichen Zielstellung des Erhalts wertgebender Lebensräume dient die Pflege der Eichen gleichzeitig der Erhaltung des Landschaftsbildes sowie der Freihaltung der Hochwasserabflussbereiche im Überschwemmungsgebiet der Mulde.

In der zweiten Maßnahme, für die 19.000 Euro zur Verfügung stehen, sollen die Kopfweiden am Scholitzer See gepflegt werden. Weiden sind ein typisches Element der fließgewässernahen Auen. Im Vergleich zu anderen Baumarten bieten Weiden extrem vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und sind deshalb als geschützte Biotope eingestuft.

Aus naturschutzfachlichen Gründen sollten Kopfweiden etwa alle fünf bis zehn Jahre geschnitten werden. Die rund 40 Kopfweiden am Scholitzer See wurden seit mindestens acht Jahren nicht gepflegt und drohen als geschützter Biotop verloren zu gehen.