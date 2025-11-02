Von Kindesbeinen an gehört die Leidenschaft von Otto Körnig den Pferden. Warum er sich Stück für Stück zurückzieht und womit er Ende des Jahres noch einmal punkten möchte.

Pferdenarr sagt leise „Servus“ - Otto Körnig aus Mosigkau bittet zur letzten „Barocknacht der Pferde“

Otto Körnig organisiert das letzte Mal eine Weihnachtsrevue.

Mosigkau/MZ. - Wer das Grundstück von Otto Körnig in Mosigkau betritt, der merkt schon auf den ersten Blick, dass dessen Besitzer ein regelrechter Pferdenarr ist. Die Wände seines Vorhofs sind gepflastert mit Devotionalien rund ums Pferd.