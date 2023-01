30 Jahre lang war die Dessauerin Petra Willing für die Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau tätig, 20 Jahre davon hat sie die Mitglieder betreut und dabei Hunderte Reisen organisiert und begleitet. Wie sie auf die Zeit zurückblickt und wer ihre Nachfolgerin ist.

Petra Willing war 30 Jahre lang für und mit Senioren auf Achse

Petra Willing (l.) und ihre Nachfolgerin Sandra Orb bei der Vorstellung des diesjährigen Reiseprogramms der Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau im UCI-Kino.

Dessau/MZ - Wenn auf Fehmarn der Frühling erwacht und gemeinsam mit Urlaubern aus Dessau-Roßlau Seemannsgarn gesponnen wird, dann ist Petra Willing nicht mehr mit dabei. Zwar hat Petra Willing, die langjährige Leiterin „Verein und Reisen“ bei der Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau, am Mittwoch im Dessauer UCI rund 400 Senioren neugierig gemacht auf das diesjährige Reiseprogramm, doch es war ihre Abschiedsvorstellung.