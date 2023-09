Die Umsetzung von Bauprojekten gerät in Dessau-Roßlau immer mehr ins Stocken. Grund ist der Personalmangel im Rathaus. Stadträte wollen das nicht hinnehmen.

Baustellen stocken in Dessau-Roßlau.

Dessau/MZ - Der Personalmangel in Teilen des Dessau-Roßlauer Rathauses ist inzwischen so groß, dass die Stadtverwaltung schon vor Beginn mancher Projekte warnt, sie könne diese gar nicht oder nicht einmal annähernd in der geplanten Zeit umsetzen.