Personalmangel - 22 Patienten kurzfristig aus Diakonissenkrankenhaus ins Klinikum verlegt

Dessau/MZ - Es klingt nach einer sehr schnellen Entscheidung, die am Dienstag im Städtischen Klinikum getroffen wurde: Denn schon am Tag darauf, am Mittwoch, wurden 22 Patienten vom Anhaltischen Diakonissenkrankenhaus in der Gropiusallee in das Städtische Klinikum in den Auenweg verlegt. Als Grund gibt die Klinikleitung personelle Engpässe im Ärztlichen Bereich an.

Ärzte und Pfleger aus dem Diakonissenkrankenhaus sind ebenfalls mit umgezogen

Acht Monate nach der Fusion von Städtischem Klinikum und dem Anhaltischen Diakonissenkrankenhaus will keine Ruhe in den Arbeitsalltag des großen Krankenhauses einziehen. „Aufgrund eines akuten Personalmangels in der Klinik für Innere Medizin III haben Chefarzt Dr. Michael Meisel und die Betriebsleitung beschlossen, die Patientenversorgung der Klinik für Innere Medizin III und Geriatrie an den Standort Auenweg zu verlegen“, hat das Klinikum knapp mitgeteilt. Von dieser Entscheidung betroffen waren 22 Patienten, die nun in Alten vorwiegend auf der Station 14 liegen, wie es Klinikums-Sprecher Gelfo Kröger erklärt. „Pflegerisch und ärztlich werden die Patienten durch das Team der Gropiusallee versorgt.“ Eine kontinuierliche Betreuung sei sichergestellt.

Bei den betroffenen Patienten dürfte es sich vor allem um ältere Menschen handeln. Denn die geriatrische Medizin behandelt die speziellen Erkrankungen von Patientinnen und Patienten, die häufig älter als 65 Jahre sind. Trotzdem ist nach Angaben des Klinikums der Umzug „reibungslos“ verlaufen. „Die Patienten hatten Verständnis dafür, dass der Umzug aufgrund personeller Engpässe notwendig war“, so Sprecher Kröger auf MZ-Nachfrage.

Der Engpass sei entstanden, da sich zwei Ärzte im Urlaub befinden und ein weiterer Arzt krankheitsbedingt ausgefallen war. „Bei einer kleinen Dienstmannschaft stellt die Abwesenheit von drei Ärzten ein nicht unerhebliches Problem dar“, heißt es auf Nachfrage mit Blick auf das Diakonissenkrankenhaus.

Wäre es nicht einfacher gewesen, die personellen Lücken vom Klinikum aus am Standort Gropiusallee zu schließen? Diesen Weg habe das Klinikum in der Vergangenheit auch schon gewählt, bestätigt der Klinik-Sprecher. Weil die Sommerferien aber genauso das Altener Haupthaus beträfen, sei die Zahl der zur Verfügung stehenden Ärzte während dieser Zeit ebenfalls geringer. So hätten am Standort Gropiusallee nicht alle Nachtdienste abgedeckt werden können.

Dem Klinikum zufolge sind in den internistischen Kliniken im Auenweg insgesamt sieben Ärzte im Dienst. Diese decken derzeit die Versorgung der stationären Patienten sowie alle eventuellen Notfälle ab. Durch die Bündelung der internistischen Patienten am Auenweg sei die Versorgung zu jeder Zeit gewährleistet.

Sozialdezernent Jens Krause sieht Umzug der Patienten als „alternativlos“ an

Dessau-Roßlaus Sozialdezernent und Vorsitzender des Betriebsausschusses „Städtisches Klinikum“, Jens Krause, sieht auf MZ-Anfrage den Umzug „aufgrund der kurzfristigen Situation als alternativlos“ an. Ihm sei versichert worden, dass „die Maßnahme keine negativen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Patienten hat“.

Ob die innere Klinik III wieder an den angestammten Standort in die Gropiusallee zieht, lässt die Klinikumsleitung indes offen. Der Umzug sei eine akute Maßnahme gewesen, um ein momentanes Problem zu lösen. Die personelle Situation werde sich nach der Urlaubszeit durch bereits geplante Einstellungen wieder entspannen, sagte Kröger. Aber auch: „Ziel der Fusion war die Sicherstellung einer umfassenden Versorgung für die Patienten“. Dies werde auch in Zukunft die Richtschnur für Entscheidungen sein.