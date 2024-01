Pegellatte in Mildensee. Die Mulde steigt wieder an.

Dessau-Roßlau/MZ. - An Elbe und Mulde bei Dessau-Roßlau steigen die Pegel wieder. Mit einem extremen Hochwasser wird aber nicht gerechnet. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Elbe wird in der Nacht zum Sonnabend, 6. Januar, ansteigen. Am Freitag, 9 Uhr, lag der Pegel bei 5,03 Meter. Der Scheitel wird sich nach Meinung der Experten ähnlich wie beim ersten Hochwasserscheitel vom 30. Dezember bei 5,90 Meter ausbilden. Aktuell gilt immer noch die Alarmstufe 1 für die Elbe. Ein Erreichen der Alarmstufe 2 wird derzeit nicht erwartet. Die L 133, die Ortsverbindungsstraße zwischen Waldersee und Vockerode, bleibt noch bis mindestens Montag geschlossen.

An der Mulde gilt seit Donnerstagabend wieder die Alarmstufe 1. Dies hängt nach Angaben der Stadtverwaltung unter anderem auch mit dem etwas verzögerten Abfluss in die Elbe zusammen. Am Freitagmorgen lag der Pegel bei 3,70 Meter. Viel mehr ist derzeit nicht zu erwarten. An den Pegeln im Oberlauf und an den Zuflüssen zur Mulde seien aktuell gleichbleibende bzw. leicht fallen Wasserstände zu verzeichnen.

„Das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst wird die Entwicklung der Wasserstände auch über das Wochenende weiter beobachten und bei Bedarf sofort die notwendigen Maßnahmen einleiten“, erklärte Katrin Kuhnt, Referatleiterin des OB-Amtes.