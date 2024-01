Die Zerbster Brücke in Roßlau bleibt vorerst weiterhin nur halbseitig gesperrt. Das wurde am Dienstagabend in Roßlau verkündet.

Paukenschlag bei Bürgersammlung - Vollsperrung der Zerbster Brücke in Roßlau verschiebt sich

Die Elbe-Rossel-Halle in Roßlau war am Dienstagabend sehr gut besucht.

Rosslau/MZ/TST. - Die Zerbster Brücke in Roßlau bleibt vorerst weiterhin nur halbseitig gesperrt. Verkündet wurde dies auf einer Einwohnerversammlung am Dienstagabend in der Roßlauer Elbe-Rossel-Halle vor etwa 300 Bürgern.

Ursprünglich sollte die Brücke ab dem 22. Januar für vier Wochen, und damit bis 16, Februar, voll gesperrt werden. Am Dienstag, 16. Februar, hatten auf der Umleitungsstrecke am Streetzer Weg vorbereitende Arbeiten dafür begonnen. Die kurzfristige Ankündigung hatte die vergangenen Tage für heftige Kritik an der Stadtverwaltung und für eine Entschuldigung von Baudezernentin Jaqueline Lohde gesorgt.

Der vorläufige Verzicht auf die Vollsperrung hängt mit Terminänderungen bei der Bahn zusammen, erklärte Baudezernentin Jacqueline Lohde am Dienstag. Die Deutsche Bahn habe keine Freigabe für die Notsicherung an der Zerbster Brücke erteilt, die eine zeitweise Vollsperrung der Brücke erforderlich macht.