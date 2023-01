Nach Neueröffnung des Bowlingcenters Dessau: Betreiber will Disco im ehemaligen „Flower Power“ wiederbeleben

Marcel Lenk hat am Samstag das „Sky-Bowl“ in der Weststraße eröffnet. Neben modernen Bahnen gibt es auch spezielle Bälle, wie dieser mit Pu-der-Bär-Motiv. Die Anlage ist eine Wettkampf-Anlage, die Pins werden nicht mit Seilen hochgezogen, was einen schnelleren Spielbetrieb möglich macht.

Dessau/MZ - Eigentlich sollte es ein sogenanntes Soft-Opening werden. In der Gastronomie- und Event-Branche bezeichnet man so die eher heimliche und nicht groß angekündigte Eröffnung eines neuen Geschäfts. Nicht zu viele Gäste sollen auf einmal kommen, kleine Fehler zum Start so nicht auffallen. Aber mit dem Soft-Opening, das Geschäftsführer Marcel Lenk am Samstag in seinem neuen Bowling-Center „Sky-Bowl“ in der Weststraße geplant hatte, wurde es nichts. „Wir waren komplett ausgebucht. Der Andrang war super und das Feedback ebenso“, sagt der 32-Jährige einen Tag später glücklich.