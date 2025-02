Am Landgericht Dessau ist am Dienstag ein Prozess gegen einen 32-jähriger Mann gestartet. Der soll seine damalige Partnerin in Zörbig und Leipzig immer wieder misshandelt haben.

Dessau/MZ. - Er soll seine einstige Partnerin vergewaltigt, geschlagen und bedroht haben - deshalb wird seit Dienstag einem 32-jährigen Angeklagten aus Berlin vor dem Landgericht Dessau der Prozess gemacht. Begangen wurden die Taten laut Anklage zwischen 2021 und 2023 zumeist in Zörbig, dem Wohnort des Opfers, und in Leipzig. Die mehrstündige Vernehmung der Frau fand am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit per Video statt. Dies hatte ihr Anwalt beantragt.