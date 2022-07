Vorläufiges Ende einer politischen Debatte Parken sollte in Dessau-Roßlau für Pflegedienste günstiger werden - Warum daraus nichts wird

Der Beschlussvorschlag der Linken-Fraktion in Dessau-Roßlau scheitert sowohl bei den Stadträten als auch in der Verwaltung. Was die Argumente sind.