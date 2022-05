Paradies mit dem Ferienfass - Ferienlager der Brauerei Dessau machte Neudorf zur Urlauberhochburg

Das kleine Neudorf im Harz war zu DDR-Zeiten eine touristische Hochburg. Gleich zwei große Kinderferienlager brachten Trubel in die wasserreichste Gemeinde Sachsen-Anhalts. Heute erinnern nur noch einfallende Baracken an das Kinderparadies.

Dem stolzen Eingangstor aus Stahlrohr haben die vielen Jahrzehnte beinahe nichts antun können. „Brauerei Dessau“ lugt der Schriftzug immer noch stolz aus dem Unterholz am Silberhütter Kunstgraben, einem Teil des denkmalgeschützten Unterharzer Wasserregals, das einst die Bergbauschächte ringsum versorgte. Die Brauerei Dessau aber hatte hier in Neudorf, einem Örtchen zwischen Wippra und Harzgerode, keine Außenstelle, um den Durst der Bergleute zu stillen. Hinter dem Tor stehen vielmehr die Reste eines der beiden großen Ferienlager, die das kleine Neudorf bis vor 30 Jahren zu einer Urlauberhochburg machten. Neben dem Getränkekombinat Dessau unterhielt auch das Mansfeld-Kombinat ein Pionierlager in Neudorf.