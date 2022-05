Pannenhelfer auf A9 bei Dessau überfahren: Wie seine Hinterbliebenen um eine Entschädigung kämpfen

Dessau/MZ - Fast drei Jahre sind vergangen, seit der Pannenhelfer Jürgen Knoche auf der A9 bei Zörbig starb. Jetzt, so scheint es, könnten das Unglück und seine Folgen ihren juristischen Abschluss finden. Am Freitag jedenfalls haben der Anwalt der Witwe Katrin Knoche und der des Haftpflichtversicherers bei einer Güteverhandlung vorm Landgericht Dessau ihre Positionen einander annähern können.

Rückblick: Jürgen Knoche, 55 Jahre, war am Morgen des 31. März 2019 zu einem auf der Autobahn liegen gebliebenen Renault geschickt worden. Alltag für ihn, der seit 35 Jahren als Unfallhelfer unterwegs war. Er wusste um das Risiko seines Berufs, war mindestens einmal selbst Zeuge eines schweren Unfalls am Ende eines Staus geworden. An jenem Tag wurde er Opfer: Ein Kleintransporter erfasste ihn, Knoche war vermutlich sofort tot.

Witwe: „Es gibt Krieg auf den Straßen“

Der Unfallverursacher fuhr weiter. Die schockierte Witwe ging an die Öffentlichkeit und warnte: „Es gibt Krieg auf den Straßen. Die fahren wie die Bekloppten. Das ist doch alles kein Computerspiel, sondern real.“ Die Straßenbaubehörde Nordrhein-Westfalen hatte 2016 berechnet, dass Straßenwärter ein 13 Mal höheres Risiko haben, bei der Arbeit umzukommen als andere gewerbliche Arbeitnehmer. Für Pannenhelfer findet sich keine Statistik, aber auch ihre Gefährdung dürfte deutlich höher liegen als in anderen Berufsgruppen.

Der plötzliche Tod ihres Mannes wurde zum Fall für die Justiz - und für Katrin Knoche selbst zum Trauma. Noch heute, sagte ihre Anwalt Torsten Backes bei der Verhandlung am Freitag, sei sie in psychologischer Behandlung.

Wie können die Hinterbliebenen entschädigt werden?

Rein juristisch betrachtet gibt es bei tödlichen Verkehrsunfällen oft zwei Akte. So auch hier. Der erste ist der strafrechtliche. Eine Verhandlung vor Gericht gab es nicht, nachdem der Unfallverursacher einen Strafbefehl über ein Jahr auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht akzeptiert hatte. Ein Strafmaß, das sich im üblichen Rahmen bewegt.

Der zweite Akt ist zivilrechtlicher Natur: Wie können der Schmerz und die finanziellen Folgen eines Unfalltodes für die Hinterbliebenen wenigstens ansatzweise ausgeglichen werden?

Juristische Laien denken da zunächst an Schmerzensgeld. Es ist indes komplizierter. Bis 2017 gingen in Deutschland die Hinterbliebenen in dieser Hinsicht sogar leer aus. Die Argumentation des Gesetzgebers und der Juristen bis dahin: Der Hinterbliebene muss einen über das normale Maß hinausgehenden Schmerz nachweisen, üblicherweise mit einem Gutachten. Und ein vom Unfalltoten ererbten Schmerzensgeldanspruch könne es zumindest dann nicht geben, wenn das Opfer sofort stirbt - schließlich habe es dann keine Schmerzen erleiden müssen. Zudem warnten Juristen regelmäßig vor einer „Kommerzialisierung persönlicher Schicksalsschläge“.

10.000 Euro Hinterbliebenengeld gelten mittlerweile als angemessen

Dass diese Argumentationen den Rechtssystemen anderer Länder fremd sind und zudem als zynisch angesehen werden könnten, ging schließlich dem Gesetzgeber auf. So wurde der Paragraf 844 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geändert. Seitdem haben nahe Angehörige einen finanziellen Anspruch gegenüber dem Schädiger. 10.000 Euro Hinterbliebenengeld gelten mittlerweile als angemessen.

Darüber hinaus geht es um den Unterhaltsschaden, den Katrin Knoche erlitten hat. Das ist eine sehr juristische Betrachtungsweise. Anwalt Backes: „Was vielen nicht klar ist: Eheleute sind untereinander unterhaltspflichtig.“ Ein Teil dieser juristischen Unterhaltspflicht wird durch die Witwenrente kompensiert, aber es bleiben Belastungen, die nach Backes Auffassung und wohl auch nach jener der Richterin und des gegnerischen Anwalts nicht abgedeckt sind. Hier sollen keine Zahlen genannt werden. Nur soviel: Es geht um vergleichsweise geringe Beträge.

Entscheidung vor Gericht wird Anfang März erwartet

Bleibt schließlich das Schmerzensgeld für die Witwe selbst. Beantragt ist es nicht, Backes will nach Möglichkeit verhindern, dass sich Katrin Knoche der dann fälligen Begutachtung stellen müsste, ob sie - wie Juristen es formulieren - einen „Schockschaden“ erlitten hat.

Sieht man sich zudem die Rechtssprechung an, wird ersichtlich: Die Anforderungen an einen „Schockschaden“ sind hoch, die Erfolgsaussichten aus Klägersicht gering. Und zumeist bewegen sich die Summen im vierstelligen Bereich. Dennoch will er das Leiden seiner Mandantin finanziell berücksichtigt sehen. In den kommenden Wochen wollen die Anwälte über die Höhe der Zahlungen sprechen, Anfang März verkündet die Richterin ihre Entscheidung.