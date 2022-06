Panne bei Wahlunterlagen - 8.000 Dessau-Roßlauer bekommen fehlerhafte oder unvollständige Papiere

Stimmzettel für die OB-Wahl in Dessau

Dessau-Roßlau - Abstand halten, Maske tragen, den eigenen Kugelschreiber mitbringen: Die Stimmabgabe bei der Landtags- und in Dessau-Roßlau gleichzeitig stattfindenden Oberbürgermeisterwahl am 6. Juni ist wegen der Corona-Pandemie deutlich aufwendiger als sonst. Experten erwarten daher mehr Briefwähler. Die stehen in Dessau-Roßlau wegen einer Panne im Rathaus jedoch vor einem Problem: Rund 8.000 Briefwahlunterlagen sind fehlerhaft, manche Wahlberechtigte haben sogar gar keinen Stimmzettel zugeschickt bekommen.