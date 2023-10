Bei den Sanierungsarbeiten an der Roßlauer Elbebrücke gab es am späten Freitagabend eine Panne. Die Arbeiten mussten deshalb abgebrochen werden. Die Brücke ist seit Samstagabend offen.

Dessau/MZ. - Immer wieder war der großformatige Bauplan hin und her gewendet worden, bis er nach einer Stunde völlig durchweicht war vom Niesel. Am Samstagmorgen, früh um eins, fiel die Entscheidung: Das wird nichts mehr. Wir brechen ab und stellen das Provisorium wieder her.