Osterdrama an der Mulde bei Dessau - Vermisstes Kind stirbt am Abend im Krankenhaus

Dessau/MZ - Nach einem tragischen Unglück am Ostersamstag ist in Dessau ein dreijähriger Junge gestorben. Das hat die Dessauer Polizeiinspektion am Sonntag bestätigt. Das Kind war nach Angaben der Polizei am frühen Abend mit seinem Vater im Bereich der Mulde unterwegs gewesen und wurde dann plötzlich vermisst. Eine Anruferin hatte daraufhin gegen 18.30 Uhr an die Polizei einen Notruf abgesetzt.

Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben Wasserrettungskräften der Feuerwehr und Polizeihunden kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 20.05 Uhr sei der dreijährige Junge durch die Besatzung des Polizeihubschraubers gefunden worden. Das Kind habe außerhalb des Wassers im Uferbereich der Mulde nahe der Eisenbahnbrücke gelegen.

Das Unglück geschah im Bereich der Wörlitzer Brücke in Dessau. Ruttke

Rettungskräfte führten sofortige Reanimierungsmaßnahmen durch - offensichtlich erfolgreich. Das Kind wurde nach Angaben der Polizei anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort sei es aber in den Abendstunden verstorben.

Was genau am Ostersamstag an der Mulde im Dessauer Norden passiert ist, ist im Moment Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, sagte Polizei-Sprecherin Doreen Wendlandt auf MZ-Nachfrage. Die Ermittlungen dauern an.