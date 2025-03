Rosslau/MZ. - Der Status ist unverändert: Dessau-Roßlau lebt haushälterisch in satzungsloser Zeit. Auch zu Beginn des dritten Kalendermonats ist in der Doppelstadt die Diskussion zum Haushaltsplan für 2025 noch längst nicht abgeschlossen. Die Räte und Beiräte in den Ortschaften und Stadtbezirken sowie die Fachausschüsse des Stadtrates diskutieren aktuell eine überarbeitete Fassung. Dieses Prozedere ist im Detail geplant bis 23. April: Dann steht die Stadtratssitzung zur Beschlussfassung an.

