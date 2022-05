Orangerie Georgium in Dessau hat einen neuen Vorplatz bekommen

An der Orangerie Georgium wurde der Vorplatz umgestaltet.

Dessau/MZ - Die Umgestaltungen im Schlossumfeld des Georgengartens stehen unmittelbar vor der Fertigstellung. Das hat die Pressestelle der Stadt mitgeteilt.

Während 2020/2021 im Georgengarten zwischen dem Schloss Georgium und dem Hof der Orangerie gearbeitet wurde, entstand in den letzten Wochen vor der Orangerie „ein besonders einladender“ Vorplatz, so die Stadt.

Entstanden sind zwei Willkommensbereiche: ein Besucherzugang am Schloss und einer vor der Orangerie

In Vollendung der Sanierung der Anhaltischen Gemäldegalerie seien seit dem Herbst 2020 verschiedene Bereiche des Georgengartens entlang der Gartenachse zwischen Orangeriekomplex und Schloss für den Gartengenuss aufgewertet und für die Besucherlenkung umgestaltet worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Entstanden sind zwei Willkommensbereiche: ein Besucherzugang am Schloss und einer vor der Orangerie. Beide Bereiche verbindet die historische Gartenachse.

Zusammen mit der Nachzeichnung der historischen Orangeriemauer mittels einer Eibenhecke ist hier nun eine freiräumliche Situation entstanden, die die Orangerie und ihre Nebengebäude zu einem Ensemble zusammenführt und Raum für einen Besucherempfang bietet, wird erklärt. Dieser neugestaltete Vorplatz vor der Orangerie soll wieder öffentlich nutzbar sein.

Für die Herstellung der Freiflächen im Schlossumfeld des Georgengartens wurden 386.000 Euro ausgegeben, davon 259.000 Euro Fördermittel aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün. Der Vorplatz vor der Orangerie wurde für 204.000 Euro umgestaltet. Das Vorhaben wurde mit 150.000 Euro aus der Denkmalpflegeförderung des Landes gefördert.