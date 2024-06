Neue Veranstaltungsreihe Open Stage in Gartenträumelounge bekommt Zuwachs: Freitags wird nun durch Dessau-Roßlau getingelt

Die Gartenträume-Lounge auf dem Dessauer Marktplatz hat einen Ableger bekommen: Achtmal in diesem Jahr kommen Künstler mit einer mobilen Bühne in andere Stadtteile. Wer das möglich gemacht hat und was es wo zu erleben gibt.