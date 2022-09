Über drei Promille Opel kracht auf A9 bei Dessau auf leeren Bus - Betrunkener Fahrer wendet und flüchtet

Ein stark betrunkener Autofahrer ist mit seinem Opel am Mittwochmorgen auf der A9 bei Dessau auf einen leeren Bus aufgefahren. Seine Flucht endete an einem Autohof in der Nähe.