Opel-Fahrerin kommt in Alten von der Straße ab - 48-Jährige muss ins Klinikum Dessau

Dessau/MZ - Verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde am Donnerstagabend eine Frau nach einem schwerem Unfall in Alten. Die 48-Jährige war in ihrem Opel gegen 17.50 Uhr auf der Lindenstraße unterwegs in Richtung Mannheimer Straße. In Höhe des Einmündungsbereichs zur Lingenauer Straße geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der weiteren Folge gegen einen Baum.

Bei diesem Aufprall verletzte sich die Fahrzeugführerin und musste zur medizinischen Versorgung in die Klinik gebracht werden. Am Auto entstand nach Schätzung der Polizei Sachschaden für etwa 15.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.