Besonderes Projekt One Community Gala im Bauhaus Museum Dessau - Roter Teppich für Filmdoku „Noch einmal Walzer“

„Noch einmal Walzer“ heißt eine Filmdokumentation, die im One Community Projekt in Dessau entstanden ist. Gezeigt wird, wie Menschen von unterschiedlicher Herkunft und Alter in der Doppelstadt zusammengeführt werden und was sie vereint.