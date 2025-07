Zur Waldersee-Classic präsentierten Besitzer von historischen Autos und Motorrädern rund 300 ihrer Schätzchen. Das Geld, das dabei zusammenkam, geht an eine Stiftung, die sich dem sozialen Engagement in Dessau-Roßlau verschrieben hat.

Dessau/MZ. - Ein Oldtimertreffen in Dessau-Mildensee Ende Mai hat 1.000 Euro für die Karl-Heinz Heise Stiftung eingebracht. Darüber informiert Daniel Joppe, bei der Dessauer Heise-Unternehmensgruppe zuständig für Medien und Marketing.

Am 31. Mai hatten sich auf dem Gelände des Heise-Abschleppdienstes in Mildensee die Besitzer von rund 300 klassischen Fahrzeugen, darunter Autos und Motorräder, zur „3. Waldersee Classic“ getroffen. Der Eintritt kostete nur einen Obolus von zwei Euro. Dennoch kamen insgesamt 800 Euro Spendengeld zusammen. Roman Schnaider von der gleichnamigen Holzbaufirma legte noch einmal 200 Euro obendrauf. Die Übergabe der Spenden fand am 4. Juli statt.

Die 2010 gegründete Karl-Heinz Heise Stiftung hat sich der Förderung von Kultur, Sport, paritätischen Projekten und dem Denkmalschutz in Dessau-Roßlau verschrieben. Zum Jahresende schüttet die Stiftung die Geldbeträge an unterstützte Vereine aus den genannten Branchen aus. Die Entscheidung über die Höhe der jährlichen Ausschüttung trifft der Stiftungsrat.

Die Stiftung geht auf Karl-Heinz Heise zurück, der im November 2024 im Alter von 96 Jahren starb. Der Geschäftsmann war selbst Autoliebhaber und baute ein Unternehmensnetzwerk auf, zu dem zahlreiche Autohäuser und ein Abschleppdienst zählen.