Ohne Sicherheitsgurt und mit gefälschter Fahrerlaubnis - Ärger für Ford-Fahrer in Dessau

Die Polizeikontrolle sollte in der Poststraße in Dessau stattfinden.

Dessau/MZ. - Ein Ford-Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt ist am Mittwoch in das Visier einer Polizeistreife geraten. Der Fahrer befuhr gegen 11.45 Uhr die Poststraße in Richtung Rabestraße. Angesichts der drohenden Kontrolle stoppte der Mann sein Auto und ergriff sofort fußläufig die Flucht.

Weit kam er nicht. Der Beschuldigte konnte in der Hobuschgasse kurz vor der Kavalierstraße gestellt und kontrolliert werden. Dabei wurde bekannt, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der vom Beschuldigten mitgeführte Führerschein erwies sich als Totalfälschung.

Nach seinen Angaben hatte er das „Dokument“ im Internet erworben. Eine entsprechende Strafanzeige wegen „Führen eines Kfz ohne erforderliche Erlaubnis“ wurde gefertigt.